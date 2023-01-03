朋家建設公司今日在文山社福中心舉辦「嘉家過好年-春節關懷活動」，攜手新店區嘉義同鄉會、陽信、新光銀行和台北景福扶輪社，捐贈50份年菜組合及春節紅包和毛毯、沐浴乳等，希望透過中心社工的評估，捐贈給弱勢家戶，讓他們平安過好年。

文山社福中心主任林沂儒表示，該中心服務新店和烏來、深坑、坪林、石碇等偏區，因幅員遼闊，資源較為匱乏，因此中心以「社福基地台」為概念，長年透過網路媒合慈善團體和企業，提供年菜、春節紅包和民生物資，讓弱勢家庭也能吃飽穿暖。

朋家建設公司董事長顏志鵬說，他2019年與文山社福中心合作，提供弱勢家戶居家修繕，隔年更號召嘉義同鄉會鄉親、陽信銀行和台北景福扶輪社舉行「嘉家過好年-春節關懷活動」，捐贈50份年菜組合、1000元春節紅包、毛毯及沐浴乳等用品，希望為弱勢家戶加菜，讓大家都能感受到溫暖，迎接新的一年。

社會局副局長許秀能表示，新北市幅員遼闊，弱勢家戶分散各地，感謝朋家建設公司結合嘉義同鄉會和台北景福扶輪社及新光、陽信銀行等共同捐輸，讓弱勢家戶暖胃、暖身、也暖心。