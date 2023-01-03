聯電榮譽副董宣明智的兒子宣昶有，前年找兼職算命的藝人「砰砰阿峰」吳勇峰夫妻問事，因為不滿問事結果，夥同高姓友人打傷吳妻，砸毀屋內神像等物，之後高再教唆吳姓友人、羅姓少年尾隨追打吳勇峰，並噴辣椒水，台北地方法院3日開庭，雙方達成和解，宣昶有承諾捐款給世新大學籃球隊，吳勇峰撤告。

起訴指出，宣昶有2021年2月23日晚間11時，透過白姓友人介紹，與高姓友人一同到北市信義區吳勇峰住處問事，但宣男因問事後結果不如其意，竟與高男出手毆打吳妻陳姓女子，致陳女頭部挫傷、左背部挫傷。

高男進而又以花瓶砸向屋內神像，高、宣合力將屋內椅子亂砸搗毀，毀損屋內鋼琴、椅子、花瓶、神像後，2人才又悻悻然離去。

2021年3月16日晚間6時，高男將吳勇峰照片及辣椒水提供給吳姓友人及羅姓少年，吳、羅2人即在吳勇峰住處外埋伏，見未帶口罩的吳勇峰經過，2人即上前追打，並在樓梯間以辣椒水狂噴吳勇峰臉部，致吳勇峰左側眼睛疼痛、右側肩部疼痛，事後吳勇峰夫婦報警提告。

台北地院審理後，雙方達成和解，宣昶有承諾捐100萬元給世新大學的男子與女子籃球隊，高男則捐20萬元給台北市立大學女子排球隊、吳勇峰撤告，官司落幕。