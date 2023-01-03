許瑋甯、陳昊森、尹馨、薛仕凌、張景嵐及新生代演員王渝屏、各務孝太、林玉書、楊誠主演的愛奇藝原創華劇《第9節課》，下週即將迎來大結局，在最新更新的劇情中，尹馨飾演的謝淑芬親口證實許瑋甯飾演的陳孟筠和她兒子張一翔（陳昊森飾）就是同父異母的親姊弟，讓陳孟筠痛苦至極，即使心動也一再推開張一翔，甚至對他說出「不是一起睡過就是男女朋友。」讓張一翔心碎。

薛仕凌（右起）對許瑋甯大膽示愛，與陳昊森變成情敵關係。（愛奇藝國際站提供）

《第9節課》最新一集又爆出匿名黑函檢舉信，指控張一翔性騷擾老師陳孟筠，還說謝淑芬是濫用權力霸凌老師的家長會長，揭開學校內家長間內鬥不斷，成校園版宮鬥劇。該劇下周即將迎來大結局。劇中各種事件引發校園風波，讓網友紛紛在查找幕後兇手，直指除了被抓包偷拍的夏語心（王渝屏 飾），大為主任（薛仕凌 飾）也超怪的。

尹馨劇中遭舉報霸凌老師。（愛奇藝國際站提供）

劇中主任李大為為打動陳孟筠，送玫瑰、告白展現深情樣樣來，大膽示愛祭出猛烈追求攻勢，被什麼都不知情的張一翔看在眼裡，甚至在大為載走孟筠的車後狂奔追車，令人心疼，談及浪漫又揪心的追車拍攝現場，陳昊森也苦笑分享，那時候為了要有各種角度的畫面，真的跑了10幾趟，原本以為就是一小段路，但完全不是，我跟著導演要走到預計起跑的位置，結果導演就一直走，走超遠，我還以為導演是講戲講到忘記停下來，結果她說就是要跑這麼遠，我那天還直接跑壞一雙皮鞋耶，超誇張，都為愛奮不顧身成這樣了，孟筠老師應該不忍心拒絕我吧！

《第9節課》在禁忌愛情的議題下，還藏有每個家庭的難解課題，在3日釋出的親情篇花絮，即首曝在劇中氛圍總是劍拔弩張的尹馨、陳昊森母子的真情告白。談及張一翔和媽媽的關係，陳昊森坦言其實除了大家看到這對母子的對立面，也可以去思考在遇到陳孟筠之前，他們到底是不是相愛的一對母子，其實我覺得張一翔非常愛媽媽，只是他找不到一個跟媽媽相處的方式，在那個年紀的高中生可能就是這樣，我覺得我是大人了可以自己決定很多事，但媽媽永遠都會把你當成小孩。尹馨和在劇中飾演陳昊森爸爸的藍鈞天也分享，其實這個家的本質是充滿愛的，只是每個人都用了可能不正確的方式來表達對家人的愛。