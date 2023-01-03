埃及與美國達成一項「古物歸還」程序，將休士頓自然史博物館(Houston Museum of Natural Sciences)展出的「綠色石棺」(Green Sarcophagus)歸還給埃及。埃及政府近年致力阻止文物走私與盜竊工作， 2021 年，開羅當局成功的從世界各地，收回5,300 件被盜文物。

美聯社報導，埃及文物委員會高級官員瓦齊里 (Mostafa Waziri) 表示，石棺高度3 公尺，重達500公斤，是古埃及新王國晚期時代，也就是公元前 664 年最後一位埃及法老統治時期，到公元前332年亞歷山大大帝征服埃及的這段時間。石的主人可能是一位名叫阿肯邁特(Ankhenmaat)的祭師，也就是神職人員，由於上面的一些銘文已被抹去，所以無法完全確定，而且此棺只剩上蓋，底部已遺失。雖說是石棺，但表面的雕刻是木造的。

美國駐埃及外教官魯賓斯坦 (Daniel Rubinstein)，在開羅舉行的交還儀式上，象徵性完成移交手續。

棺上有銘文，主要是祈福文字，有一些文字已磨損，因此墓主的身分無法完全確定。(圖/美聯社)

根據曼哈頓地方檢察官布拉格 (Alvin L. Bragg) 的說法，石棺是在2008年，從德國走私被到美國。這是一起牽涉很廣、組織嚴密的網路贓物販運網，如同一個巨大企業，盜取古物後，有非常多門路銷往西方。

布拉格說，同樣的集團從埃及出口了一個金質棺墎， 以約 400 萬美元的價格，從巴黎一家藝術品經銷商手中買下，之後在紐約大都會博物館展出。金棺於2019送返埃及。