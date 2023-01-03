坎城影帝柳樂優彌主演Disney＋懸疑日劇《噬亡村》改編自同名暢銷漫畫，劇中有1場令觀眾驚訝不已的吃生肉戲碼，他日前接受本報視訊訪問時透露「拍攝時根本不知道吃的是什麼，之後才知道好像是豬肉或雞肉做的肉丸」並笑曝胃口沒受到太大的影響，和劇組一起用餐時，看到桌上有肉類食物，也會小開玩笑地說，這些肉是真的可以吃的嗎？

柳樂優彌在《噬亡村》警官「阿川大悟」，在一蹶不振時被發派到陌生的「供花村」展開新生活。（Disney＋提供）

原著中有許多難以被影像化的場面，在導演片山慎三領軍的團隊用盡巧思呈現出來，讓柳樂優彌邊拍邊驚嘆「真的很不可思議」，其中1場他與黑熊搏鬥的畫面，導演片山慎三擔心不連戲，「因為天氣會影響到光線，拍了3天才完成」，柳樂優彌也補充說，「其實因為是靠後製CG，所以現場看起來很尷尬」，而此次劇中有大量動作戲，他則表示，雖然畫面上看起來很激烈，「我其實常拍動作戲都會有點小傷，但這次意外沒受任何傷，感謝劇組在安全措施上的用心」。

柳樂優彌（右起）與志水心音、吉岡里帆一家三口搬家後便展開膽戰心驚的生活。（Disney＋提供）

劇中柳樂優彌飾演的警官「阿川大悟」，在一蹶不振時被發派到陌生的「供花村」展開新生活。被問到低潮期時如何度過，他表示「人在生活中總會遇到不如意的事情，當我遇到困難，不知道自己是否能夠克服時，我就會去運動、跑跑步，讓自己轉換一下心情」，而他上月在日本出席粉絲活動時，也坦言自己14歲就以《無人知曉的夏日清晨》奪下坎城影帝，「當然我是非常感謝，但也覺得有點沉重、負擔」。

《噬亡村》全劇充滿恐怖驚悚氛圍。（Disney＋提供）

該劇目前上線已首2集，警員阿川大悟新官上任受到村民溫暖熱情的招待，一場離奇的命案、無法說話的女兒交給自己的一根手指、新家牆角駭人的「快逃」二字，充滿恐怖驚悚氛圍，柳樂優彌自曝，現實生活中不是個膽子大的人，「我很容易被嚇到，但因為要演出嘛，所以必須讓自己勇敢起來，才能夠成為這個作品的一份子」，導演片山慎三笑說「我也是膽子沒有很大，尤其是害怕看不見的東西，在很黑暗的空間我就會覺得很害怕，如果是全黑的空間我會睡不著」。

柳樂優彌曾多次來台宣傳電影，雖已6年沒拜訪寶島，他仍難忘小籠包的美味，也直呼台灣人相當親切，還不忘用中文向台灣粉絲打招呼，要大家記得準時收看；導演片山慎三也很愛台灣，更驚曝明年有來台拍片的計畫。《噬亡村》每周三在Disney＋更新1集。