遭砂石車撞擊 宜蘭女國中生困車底無生命跡象 18:522023/01/03 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭一名國中女學生遭到砂石車撞擊，受困車底下，消防局獲報後即前往救援，女學生現場OHCA。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣冬山鄉冬山路一段與安中路交叉路口、台塑加油站旁，今（3日）下午5時17分發生一起砂石車車禍，1名國中女學生遭到砂石車撞擊，受困車底下，消防局獲報後即前往救援，女學生現場OHCA，由救護車送往聖母醫院搶救中；相關肇事原因有待警方釐清中。 宜蘭縣冬山鄉冬山路一段與安中路交叉路口、台塑加油站旁，今（3日）下午5時17分發生一起砂石車車禍。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真） 東北季風挾水氣 兩地小心！大雨特報 蔣德綱快評》蘇貞昌大內宣「太狠啦」 基隆、台中爆行人違規 2翁遭撞死 #宜蘭 #砂石車 #車禍 #女學生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭元旦升旗典禮 林姿妙：打造無煙囪工業 為全國最美縣市 14:032023/01/01 政治 元旦連假第2日國1塞 一上午三起自小客追撞 13:432023/01/01 生活 宜蘭縣科技執法惹民怨 林姿妙允諾將溝通調整 13:442023/01/03 政治 警紀連環爆 方仰寧：痛心羞愧 04:102023/01/02 社會新聞 北台灣上班日濕涼！周末轉晴再降溫 一周天氣曝光 21:312023/01/01 生活 公車意外頻傳 南北加強行人路權執法 04:102023/01/01 社會新聞 尋找幼時記憶 宜蘭黃逸樹號召「蟹調小組」永續生態 15:012023/01/03 寶島 吃三寶飯！宜蘭休旅車逆向閃大燈 遭送「紅包」好過年 17:062023/01/02 社會 開工日3地局部雨！東北季風周四減弱 周末乾冷空氣又襲來 21:222023/01/02 生活 全台連雨2天！元旦3縣市大雨 下波直逼冷氣團時間曝 07:532023/01/01 生活 元旦假期第2日首波北返 這些路段恐塞至深夜 11:572023/01/01 生活 頭條揭密》南海到底發生何事？陸媒喊「霸氣逼退美機」 共軍說話了 04:292023/01/03 政治 元旦收假迎北返車潮高峰 國5恐塞至晚上8時 12:422023/01/02 生活 台灣首個「年雨量破萬」自動測站在這 累積雨量約70杯珍奶高 18:392023/01/03 生活 阿富汗首都軍機場發生爆炸 數人傷亡 18:592023/01/01 國際 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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