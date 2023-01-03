宜蘭縣冬山鄉冬山路一段與安中路交叉路口、台塑加油站旁，今（3日）下午5時17分發生一起砂石車車禍，1名國中女學生遭到砂石車撞擊，受困車底下，消防局獲報後即前往救援，女學生現場OHCA，由救護車送往聖母醫院搶救中；相關肇事原因有待警方釐清中。

宜蘭縣冬山鄉冬山路一段與安中路交叉路口、台塑加油站旁，今（3日）下午5時17分發生一起砂石車車禍。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）