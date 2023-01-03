桃園市觀音區新坡夜市位於環中路鄰接中山路旁廣場，是附近居民每周六晚間吃喝玩樂散步首選，但因該地為都市計畫農業區，長年因違法使用遭舉報開罰，7年共計遭罰134萬元。地方期盼，觀音也是桃園一部分，市府應照顧擺攤維生的市民。市府回應，農業用地仍應回歸依法使用，建議另尋合法用地。

新坡夜市攤販原在環中路、新華路邊設攤，因影響交通順暢搬遷至現地，每周僅營業1天，約有40至50攤，攤商種類多元，是觀音地區唯一較大型的夜市。

觀音在地網紅江承洲表示，新坡夜市過去在舊址常遭檢舉，攤商無法生存，負責人有心照顧攤商，便租農地讓夜市復活。他觀察，選舉期間許多候選人在這造勢，面對民眾卻三不五時開罰，且觀音許多市民靠擺攤維生，呼籲市府應多照顧基層，給予攤商協助。

地主透露，攤商都是地方左鄰右舍，大家做小生意謀生很不容易，他將自家農地出租，提供場地照顧攤商，被開罰也認了，因這也算是做一件功德。目前他已申請地目變更，要改為停車場用地，通過後雖然仍會被開罰，但罰鍰金額不會像過去那麼高。

桃市府都市發展局表示，新坡夜市現址為都市計畫農業區，2016年起陸續接獲舉報，違規經營攤販集中場，至今已陸續罰地主與行為人9次，罰鍰累計達134萬元。都發局說明，都市計畫農業用地應作農業使用，僅商業區及公共設施保留地可設攤販集中場，呼籲行為人應回歸農業或容許項目使用，若要合法設置夜市建議另尋他處土地。