為落實警政署社區警政再出發方案，桃園市楊梅警分局楊梅派出所副所長陳品純與社區家防官警員許喬琦深入社區，發掘需要協助的弱勢族群。近來氣溫驟降，楊梅分局也與地方慈善團體合作送暖，贈送轄內獨居長者及弱勢家庭物資與慰問金，盼在寒冬歲末之際，送上暖暖祝福。

楊梅警方昨與楊梅警友辦事處楊梅站、清聖宮善德會合作，舉行2023人間有愛楊梅區冬令送暖物資及慰問金發放活動。（警方提供／蔡明亘桃園傳真）

陳品純表示，楊梅警方昨與楊梅警友辦事處楊梅站、清聖宮善德會合作，舉行2023人間有愛楊梅區冬令送暖物資及慰問金發放活動。她提到，轄內約有290名獨居或中低收入民眾，她與許喬琦透過勤務時間走入社區，主動發掘轄內弱勢家庭或獨居老人等，並依友善通報網通報社福單位或慈善團體關懷及救濟。

陳品純說，平常執行勤務時若看見需要救濟的基層民眾，都會轉報社會局或相關機構，個人協助發揮有限，但透過這次專案，可直接與民互動、提供物資，拉近與民眾的距離，領取物資的長者在離開前總會感謝地說「真的揪甘心」，令人相當感動。

此外，陳品純也提到，友善通報網群組有許多功用，除關懷弱勢族群外，若遇上臨時重大事故或犯罪情事，都會即時更新資訊，警方獲報後也會立即查處或為民服務。

楊梅警分局表示，近期冷氣團來襲氣溫驟降，除獨居長者、行動不便或家境貧困者需關懷與協助外，已請派出所調查轄內遊民，妥善安置並發放毛毯。同時也呼籲，若發現弱勢民眾，可主動聯繫警方或通知區公所及社福單位，以便即時伸出援手，讓大家平安度過寒冬。