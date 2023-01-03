高雄田寮日月禪寺和彰化妙圓禪寺開山方丈圓宗長老於去年12月25日圓寂，享壽86歲。圓宗長老生前與前副總統吳敦義等人交情不錯，中國佛教會將於1月12日舉辦追思讚頌會（告別式），總統府將頒褒揚令，高雄市政府也將頒發「傑出市民」。

圓宗長老年少時依心缽和尚座下剃度，於中國佛教三藏學院投禮白聖長老門下，承接臨濟正宗第42世法脈，畢生致力於闡揚佛法。圓宗生前擔任中國佛教會名譽理事長、世界佛教僧伽會副會長、世界佛教華僧會副會長等職務，以及大崗山義永法脈聯誼會第2、3屆會長。

圓宗長老對社會福利、公益慈善、教育文化、賑災助學等活動不遺餘力，秉持佛陀慈悲喜捨四無量心暨無緣大慈、同體大悲的弘願，誓志弘揚戒法。1966 年起台灣歷年約50 場次三壇大戒會，老和尚歷任引禮、陪堂、開堂、教授、羯磨、說戒等職務。

受戒於圓宗長老的弟子達數萬人，遍布世界各地。老和尚擔任中國佛教會理事長任內，不僅服務寺院會員，對於宣揚教義、整理教規等也都很熱衷，不遺餘力。

圓宗長老也很重視國際宗教交流，致力深化國際佛教的和諧與情誼之凝聚。此外，秉承人道關懷，對於國內、外災害救助更是不遺餘力，包含日本 311 強震、大陸四川雅安地震、八仙粉塵氣爆、高雄氣爆等，無不結合全國縣市佛教會，凝聚善能並啟動捐資籌物機制，帶領各級教會於 2010年至2018年間聯合捐助款項達新台幣8230餘萬元。對於圓宗長老圓寂，佛教界都感到相當不捨。將於1月12日舉行告別式。