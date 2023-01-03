法務部行政執行署全國13分署3日舉辦「123聯合拍賣會」，民眾踴躍參與競買，總拍定金額達台幣8790萬9257元，其中，士林分署拍賣已故軍火商汪傳浦妻子葉秀貞位於北市士林區外雙溪別墅，以2442萬5500元拍定，將挹注國庫。

1993年12月9日，海軍前上校尹清楓陳屍在宜蘭外海，11天後汪傳浦與妻子葉秀貞出境前往美國，再轉赴英國逃匿，汪、葉在英期間，住在倫敦海德公園附近的豪宅。北檢對汪、葉及4名子女發布通緝。2015年1月汪病逝於倫敦。

汪傳浦過世後，葉秀貞及子女積欠400多萬元遺產稅，士林分署拍賣至善路別墅汪一半持分部分，2018年以2818萬元賣出，扣除欠稅後，餘款2400多萬元交北檢扣押後繳入國庫。

北檢去年再囑託士林分署拍賣葉秀貞持分一半部分，包括283坪的3筆土地、95坪的2層樓獨棟建物，合計底價7454萬元，首拍流標。士林分署終於在今年以2442萬5500元拍定。

行政執行署表示，今天不動產拍定金額總計7263萬7297元，金額最高者為士林分署拍賣已故軍火商之妻位於臺北市士林區外雙溪別墅，以2442萬5500元拍定，其次為台北分署拍賣新北市新店區蘭溪段土地3筆以1072萬101元拍定。

另台南分署拍賣台南市中西區武聖段土地1筆以808萬6666元拍定；高雄分署拍賣澎湖縣馬公市山水北段土地及建物以406萬元拍定；新北分署拍賣新北市蘆洲區保佑段土地1筆以149萬元拍定，成果豐碩。

此外，動產拍定金額總計1527萬1960元，其中最受外界矚目且金額最高者為苗栗地檢署囑託新竹分署拍賣紅富海集團詐騙吸金案查扣之腕錶、黃金、玉石戒指、黃金餐具，現場民眾競相追價，總計43件以968萬3000萬元拍定。

另台南地檢署囑託台南分署拍賣10.4公噸自用大貨車、培養土及冷氣等以191萬7000元拍定，其他分署另有拍定Mercedes-Benz汽車、BMW汽車、TOYOTA汽車、納智捷汽車、本田汽車、中華自用小貨車及三陽機車，均以十分實惠的價格成交。