頻譜超標爭議引發兩大電信互嗆，台灣大哥大表示，據《無線電頻率使用管理辦法》第12 條第4 項規定，已明確定義「電信事業間營業之讓與、受讓、合併等市場因素變化」，合計頻寬不受1／3限制。台灣大哥大尊重主管機關行政裁量及法規解釋權，也相信主管機關的治理智慧。

台灣大表示，國家通訊傳播委員會已於2022年5月18日核准「亞太電信900MHz 頻段頻率改配中華電信申請案」，依中華電信標準，依法中華電信亦超頻。老大哥頻頻在媒體上放話，下指導棋，如此大費周章，可謂嚴以律人，寬以待己，明顯有干預合併案之事實，希望主管機關秉持行政處理一致性原則，處理合併案之超頻問題。

台灣大認為，合併後新台灣隊在SUB 3GHz頻譜仍是最少的，若頻率繳回將造成國庫損失、珍貴的頻率資源閒置，不利頻率使用效率等負面影響，更將影響用戶通訊品質下降，因900MHz頻段的 10MHz頻寬繳回，等於降低台灣大與台灣之星整併後6％總頻寬，將衝擊合併後近1000 萬用戶的服務品質，新台灣大的3GHz以下總頻寬將分別落後新遠傳19％、中華電信15％。台灣大並感謝遠傳支持公共利益，主張頻譜不閒置，用來服務 1000 萬客戶，是最大的公共利益。

台灣大強調自2021年12月30日宣布合併台灣之星迄今超過一年，主管機關業已召開多次會議，徵詢各界意見，並就申請內容進行全面且詳細之審查，目前進入最後審查階段，在最後關鍵時刻，台灣大尊重主管機關對合併案最終的行政裁量及法規解釋權，讓產官學界為增進消費者福祉及促進頻率使用效率來共同努力。