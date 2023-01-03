總統蔡英文去年12月27日宣布義務役期延長至1年，堪稱九合一選後一項重大國家政策變革，也引發94年次後出生學子的相對剝奪感。一名高中生受訪時直言：「謝謝蔡英文，我的『台灣價值』又提高了！」酸度破表引發熱議。如今這位高中生的影像被畫成漫畫，逗趣程度再度造成話題。

在蔡英文宣布役期延長後，有媒體訪問到一位94年次的高中生，只見這位帶著眼鏡的高中生披頭散髮入鏡，戴口罩、只露出一隻左眼的他說：「謝謝蔡英文，我覺得我的台灣價值又提高了！」引發網路瘋傳熱議，對這位將首批重新服1年兵役學子的「高級酸」讚嘆不已。

「第一眼我還真以為在模仿蔡英文。」媒體人張禹宣當時就在臉書發文表示，這位酸度破表的高中生，簡單兩句話完勝鄭文燦、陳其邁的敗選檢討會。聽君一席話，勝過民進黨胡言亂語。經歷敗選的教訓，民進黨仍想故技重施愚民，憑什麼喊著保台，飛彈越過頭頂卻當鴕鳥視而不見？說不完的憑什麼，讓高中生都知道「抗中」是假的，「保台」也是假的。只剩民進黨還在自欺欺人。

而似乎有網友覺得這位高中生的造型神似經典日漫《鬼太郎》，將他受訪畫面的迷因哏圖畫成漫畫。粉專「鎖綠鴉」今(3日)在臉書分享了這張圖，並說：「居然有台灣價值漫畫了，不分享不行！」

網友看了也笑回「害我腦袋裡響起這曲調GE GE GE NO KITARO」、「真巧，我也才剛畫一張」、「猛一看以為是怪醫」、「好棒棒！」、「充好充滿台灣價值，活力充沛準備好上戰場」、「再加這個94數字就更完美了（鎖：好建議！已補上）」。還有人將當紅日漫《獵人》的圖也拿來安上同樣對白，笑翻網友。