民進黨北市第3選區（中山、北松山）立委補選候選人吳怡農今天在專訪指出，國民黨候選人王鴻薇企圖落跑，讓她不要落跑成功就好了，但大安區立委林奕華故意拖到不用補選，才要就職台北市副市長，想要避開初選爭議，相當惡劣、不尊重選民。

吳怡農今天接受《快樂聯播網》專訪，主持人許智傑提及，王鴻薇當選議員後宣誓就職，又馬上要選立委，若當選立委就立刻辭職議員，這叫不做負責任，之前高雄市前市長韓國瑜，當選高雄市長後沒幾個月就說要選總統，高雄人好不容易給他機會，希望韓國瑜好好做事，若韓當初沒有去選總統，高雄市民也不會罷免韓國瑜。

許智傑說，每個人對政治人物落跑的定義不同，每次選舉都有差別，不一定會做滿，但他認為最低限度是要做至少任期一半以上，如果沒有到一半就走就叫「落跑」。他說，監察院長陳菊曾在高雄市長任期剩幾個月時，接任總統府秘書長，就被罵「落跑」，實在沒道理。

許智傑指出，王鴻薇有能力、氣魄就別就職，讓大家公平競爭，結果她還替自己留後路，選輸還能回到議會、選贏才要辭職，那不如讓她選輸，好好當議員。

吳怡農則說，王鴻薇是企圖落跑，讓她不要落跑成功就好了，若王鴻薇離開議會，接下來4年松信區少一位議員，票投給她的2.5萬人都會少一席議員，市長若離職還有代理市長，還是有人為市民服務。

吳怡農接著說，林奕華要擔任台北市副市長，卻刻意延後到2月才要就任，因為她2月辭職立委，台北市大安區就不用補選，如果去年12月25就職，就要補選，任期剩不到1年不用不選，刻意拖到1年以內，剝奪了選民有民意代表的權利。

吳怡農強調，要去當副市長，有人生規畫、職涯規畫都能接受，但要讓選民有民意代表繼續服務，現在刻意拖到不用補選離開，「這個感覺很惡劣，感覺很不尊重選民」。

吳怡農認為，這不是說今年2月、3月，台北市長蔣萬安才找她當副市長，很早就找她了，林奕華卻要等一等才就任，這樣不用補選，真的說不過去、說不通，特別國民黨在大安區相當有優勢，是國民黨的很有競爭力的選區，補選也是國民黨的人有機會選上，可能他們想要避開初選爭議。

許智傑也批評，林奕華就是故意的，反正補選等於人民又再罵，萬一又多了落選的風險，民進黨當選，對他們來說很浪費，所以才故意要拖這個時間，不替選民負責。