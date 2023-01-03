2022最後一天遇橫禍！ 騎士被「移動式神主牌」闖紅燈衝撞（黃敬文翻攝）

新北市三重區去年12月31日中午發生一起交通事故，51歲彭姓男子當時騎車沿三和路二段往台北橋方向行駛，結果經過文化北路口時被一名騎機車的80歲陳姓老翁闖紅燈撞上，當時正值交通尖峰期，倒楣的陳男差點被後方來車追撞，事後更造成手部骨折，目前仍在住院治療中，而肇事的老翁則被依過失傷害法辦。

據了解，這起事故發生在去年12月31日中午12時，當時陳翁騎機車沿文化北路行駛，疑似要往三和路二段173巷方向前進，沒想到他竟不管當時路口號誌是紅燈，直接往路口方向衝去，結果撞上直行的彭男機車，害的對方當場摔車。

從現場的畫面，可見當時正值交通尖峰，三和路二段車水馬龍，彭男遭擊落時後方2台機車趕緊轉向避開，否則造成二次撞擊後果不堪設想；據了解，當時彭男因腰部疼痛送醫急救，結果送醫後發現手部出現骨折的狀況，目前仍住院治療。

這起事故雙方都沒有酒駕，事故現場由三重警分局員警依規定測繪記錄，而陳翁不僅被開出闖紅燈罰單，還被依過失傷害罪嫌法辦，詳細肇事原因仍在釐清中。