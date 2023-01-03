加拿大、法國、南韓等多個國家，陸續要求香港旅客在登機前提供新冠檢測陰性證明。香港政務司司長陳國基在社交網站表示，有關措施既無需要亦不合適，他昨日已經去信相關國家的駐港總領事表達關注，並闡述香港最新防疫安排，希望有關國家重新檢視措施。

陳國基指出，本地第二、第三劑的疫苗接種率已達到高水平，社會已建立較為廣泛和整體的防疫屏障，當局會繼續與有關國家聯繫，希望相關國家可以重新考慮，撤銷有關限制。