加拿大、法國、南韓等多個國家，陸續要求香港旅客在登機前提供新冠檢測陰性證明。香港政務司司長陳國基在社交網站表示，有關措施既無需要亦不合適，他昨日已經去信相關國家的駐港總領事表達關注，並闡述香港最新防疫安排，希望有關國家重新檢視措施。
陳國基指出，本地第二、第三劑的疫苗接種率已達到高水平，社會已建立較為廣泛和整體的防疫屏障，當局會繼續與有關國家聯繫，希望相關國家可以重新考慮，撤銷有關限制。
加拿大、法國、南韓等多個國家，陸續要求香港旅客在登機前提供新冠檢測陰性證明。香港政務司司長陳國基在社交網站表示，有關措施既無需要亦不合適，他昨日已經去信相關國家的駐港總領事表達關注，並闡述香港最新防疫安排，希望有關國家重新檢視措施。
陳國基指出，本地第二、第三劑的疫苗接種率已達到高水平，社會已建立較為廣泛和整體的防疫屏障，當局會繼續與有關國家聯繫，希望相關國家可以重新考慮，撤銷有關限制。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。