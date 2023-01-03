嘉義縣民雄鄉50歲李姓男子，因沒有工作缺錢花用，昨天向8旬母親要錢被拒，先嗆要燒機車被制止，隨後竟在住處燒報紙、衛生紙威脅要燒掉房子，雖火勢及時被家人澆熄，但李男姐姐已氣得報警，沒想到看到員警上門，李男又作勢點火，遭員警制伏帶回，嘉義地檢署複訊後，今天下午向嘉義地方法院聲請羈押獲准。

檢警表示，李男長期無業與母親、姐姐同住，年過半百卻游手好閒，長期跟老母親伸手拿錢，昨因向母親要錢遭拒絕，李男大發脾氣，先揚言要燒機車，又拿打火機在客廳、房間燒報紙，所幸火勢不大及時被撲滅，警方獲報趕到時，李男家門口一堆報紙已被點燃，馬上將他壓制逮捕，帶回訊問。

李男聲稱放火不是要燒房子，而是要燒自己，警方做完筆錄，昨晚依公共危險罪嫌將李男移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後，認為李男犯罪嫌疑重大，且有再犯之虞，今向嘉義地方法院聲請羈押。

嘉義地方法院指李男前後所述不一，且放火處有放置其它易燃物品，若不及時撲滅火勢，後果不堪設想，且李男僅因向母親討錢遭拒就放火已涉恐嚇，參酌李男無工作、尚有負債，加上日前已有索取金錢遭拒作勢放火情形，可見李男有反覆實施同一犯罪行為之虞，認為有羈押必要性，裁定羈押。