1位網友2日在臉書社團「霧峰人俱樂部」發文表示，她的女性友人日前因心靈問題到霧峰區四德路1處宮廟尋求協助，遭到宮廟宮主楊男親吻嘴巴，造成該女子身心受創。（擷取自臉書）

網友也於臉書上發布女性友人及楊男LINE的對話紀錄。（擷取自臉書）

台中霧峰區四德路上1處宮廟負責人楊男遭指控，1名女子日前因心靈問題到宮廟尋求協助，遭到楊男親吻嘴巴，造成該女子身心受創，事後女子友人將此遭遇公布於臉書社團「霧峰人俱樂部」；台中市警察局霧峰分局表示，警方發現後即主動偵辦，全案以強制猥褻罪函送台中地檢署偵辦。

1位網友2日在臉書社團「霧峰人俱樂部」發文表示，她的女性友人因心靈上的問題於去年12月23日尋求四德路上1處宮廟宮主楊男的幫助，楊男卻利用友人身心靈最不好的時候，欺騙他人詐取財物，更藉由「作法」之名，多次對友人近距離接觸，甚至擁抱及親吻額頭，12月29日時更親吻女性嘴巴，友人回家才意識到受了侵犯，身心受創連日無法入睡。

網友發布的貼文中表示，該名女子已決定提告，更指出「當身心靈有問題時，有信仰的依靠很好，但神棍也很多大家要小心」，提醒大家小心神棍。

對此，霧峰警分局四德派出所副所長表示，民眾（未具名）於「霧峰人俱樂部」社群貼文說他的女姓友人於12月23日、29日遭楊姓負責人多次近距離接觸及親吻額頭、嘴巴，造成不適，經警方蒐報發現後立即主動偵辦；警方先至案發地了解案情，並通知2位當事人到案釐清，經被害人指證及LINE群組對話截圖為證，將楊男以強制猥褻罪函送台中地檢署偵辦。