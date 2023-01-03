中共二十大後地方大員持續調動，官方今日發布：信長星任江蘇省委書記，不再擔任青海省委書記，中華全國總工會黨組書記陳剛擔任青海省委書記。
新任江蘇書記信長星曾任人力資源和社會保障部副部長、國家公務員局局長，青海省長。官方較早前已經宣布吳政隆不再擔任江蘇省委書記，盛傳他將進京候任國務委員、國務院秘書長。
新任青海書記陳剛曾任北京朝陽區委書記、北京市委常委，中共十八大之後擔任貴州省委常委、貴陽市委書記，河北省委副書記、雄安新區管委會主任。
中共二十大後地方大員持續調動，官方今日發布：信長星任江蘇省委書記，不再擔任青海省委書記，中華全國總工會黨組書記陳剛擔任青海省委書記。
新任江蘇書記信長星曾任人力資源和社會保障部副部長、國家公務員局局長，青海省長。官方較早前已經宣布吳政隆不再擔任江蘇省委書記，盛傳他將進京候任國務委員、國務院秘書長。
新任青海書記陳剛曾任北京朝陽區委書記、北京市委常委，中共十八大之後擔任貴州省委常委、貴陽市委書記，河北省委副書記、雄安新區管委會主任。
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