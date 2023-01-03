長聖（6712)受惠特管法效益，12月營收6,051萬元，年成長15 %，連續10個月營收正成長，創下歷年同期新高佳績；累計2022年營收則一舉突破6大關，以6.27億元改寫新高紀錄，年增43%。總經理黃文良表示，在多元細胞治療產品布局下，2023年業績將持續穩定成長。

捷報頻傳的長聖，旗下新藥異體臍帶間質幹細胞(UMSC01)於2022年7月底獲美國FDA 30天審核期同意治療多發性硬化症(Multiple Sclerosis，MS) Phase I/IIa進行臨床試驗，近日也接獲台灣TFDA核准此臨床試驗。

黃文良表示，該Phase I/IIa新藥臨床試驗，是指做完一期臨床試驗並經安全性委員會同意後，則可直接進入二期a臨床試驗，預計可縮短新藥1-2年開發期程，對於公司研發費用與開發時程是好消息。

多發性硬化症一種影響大腦與脊髓的神經退化性疾病，它會造成保護神經纖維、協助訊息傳遞的髓鞘受損，進而使得病患喪失行動能力、身體感到麻木、刺痛與疼痛等症狀，是一種導致患者失能的慢性疾病，目前尚無可治癒此病的藥品，只能減少復發及延緩神經損傷，因神經或髓鞘細胞死亡後是無法再生。

研究顯示，幹細胞有望扭轉多發性硬化症病程治療方法，長聖研究團隊是以臍帶間質幹細胞治療多發性硬化症，阻止該疾病惡化，該司將以Phase I/IIa臨床試驗來驗證幹細胞療法在多發性硬化症之修復潛力。

全球約有200萬名多發性硬化症患者（約每10萬人30名）受影響，全台約有近2,000名病友。根據工研院產科國際所報告指出，2019年多發性硬化症藥物全球市場規模約230億美元，預計至2024年將高達297億美元，2019~2024年複合成長率5.2%。

黃文良表示，長聖目前共有7項新藥臨床試驗計劃進行中，將持續投入異體新藥研究於未被滿足的醫療需求（Unmet Medical Need），搶攻全球百億美元的細胞治療市場商機