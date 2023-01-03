長榮航勤不滿年終僅有1個月，在元旦有151人臨時集體休假之後，由於桃園航勤不排除在春節連假期間發動大規模罷工爭薪資福利，產險業者表示，只要符合理賠規範，旅綜險及旅行不便險將會理賠「罷工」所造成班機延誤、行李延誤或者行李損失等。不過，長榮航勤元旦期間是屬於「集體休假」，非「罷工」。

即使長榮航勤這次不是「罷工」，但國泰產險及新光產險均表示，依據海外旅行不便保險「班機延誤保險」項目，對於所預定搭乘之「定期航班」較預定出發時間延誤4小時以上者即符合理賠範圍，保戶可依據條款準備相關證明文件提出審核，經確認符合條款內容且未屬於特別不保事項時即依約賠付。

針對未來可能發生的「罷工」理賠規範，富邦產險表示，於罷工事件發生前已完成投保者或已在海外旅程中之被保險人，因罷工事件造成預定搭乘之班機延誤或因班機取消，且於賠償責任期間內繼續原預定行程，仍搭乘「原訂」班機或改搭「其他」班機，因此延誤達4小時以上者，富邦產險將依承保項目之約定負賠償之責。若在發生罷工事件後才向富邦產險投保旅行不便險，則不在理賠範圍。

另外，也有產險公司對於延誤時間計算則是以「進入海關」起算，換言之，入關後延誤4小時以上才會啟動理賠機制，因此，保戶要細看保單理賠條款。

至於行李延誤部分，富邦產險表示，倘若被保險人已於海外旅行，其託運行李因航空業者處理失當，導致被保險人已抵達目的地6小時後仍未領得行李時，產險公司則依約定給付行李延誤保險金。

對於行李毀損部分，富邦產險和安達產險均指出，放置於「行李箱內」之個人物品，若是因航空業者處理失當導致毀損或滅失，產險公司將依約給付行李損失保險金；但對於行李箱、手提箱本身的毀損屬於行李損失之不保事項，不在理賠範圍。