大陸女歌手曾軼可2009年參加選秀節目《快樂女聲》，創作才能獲得許多人欣賞，卻因為獨特的「綿羊音」讓評審包小柏不認同憤怒離席，出道前就有爭議，之後更因為安檢問題和機場工作人員起衝突；近期她舉辦個人livehouse演出，不料傳出表演遲到，後半場更直接表演DJ刷盤，被部分觀眾認為敷衍了事，工作室也火速發出聲明。

曾軼可工作室澄清當日演出並非演唱會，且曾軼可在表演前就抵達現場，下午3點到1月1日凌晨3點期間都沒有離開，當天延遲演出的原因是現場人數太多，網路不順暢，導致驗票掃碼緩慢，原訂演出時間仍有300名觀眾沒有驗票入場，所以才將演出延遲，工作室強調：「現場DJ刷盤是演出的一部分，刷盤環節曾軼可本人全程在舞臺上進行DJ刷盤，這部分內容也許部分觀眾並不喜歡和接受，但並非演出欺騙」。

曾軼可工作室發聲明。（圖／微博）

在表演結束後時間已過了零點，曾軼可仍進行簽票根環節，簽票期間舞台已撤走，演出樂手也離開，因此觀眾提出「妳現在還願意多唱幾首歌給我們聽嗎」，曾軼可只能拒絕。對於許多人不滿的刷盤環節，曾軼可聽取觀眾意見後，與團隊緊急商量開放退票，目前退票共有56張，售出有988張。

有觀眾吐槽曾軼可演出。（圖／微博）

許多到現場的粉絲力挺：「沒有到場的人別杠」、「結束以後很多人圍著曾軼可和她說話，曾軼可都很溫柔很真誠的回答了，第二天的現場也按大家的想法來了，不知道有的人為什麼一直死死咬住不放」、「兩場都有去，刷盤並不是敷衍，只是維權群體個人不喜歡罷了」。