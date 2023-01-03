高雄輕軌二階大順路段正在全力施工，力拚年底成圓。但輕軌沿線卻有人行道破損嚴重，不少民眾遊玩時都寸步難行，怨聲連連，反而與高市府致力的「人本」理念背道而馳。高雄市捷運局表示，整體人行道因所需經費龐大且涉及多單位權管，需待輕軌完工才能翻新，目前正爭取經費來改善。

輕軌沿線人行道破損，造成行人寸步難行。（摘自高雄好過日）

日前粉專「高雄好過日」發文指出，輕軌二階工程大順路段的人行道過於狹小，且地磚多處破碎、傾斜，易造成行人行走不便，質疑高雄市致力於「人本」環境是否跳票；跨年連假期間，接獲不少民眾反應，許多民眾想朝聖「龍貓隧道」路途上，行經美術館路段因人行道破損嚴重，導致寸步難行。

捷運局表示，目前輕軌路段周邊人行道改善，主要針對輕軌車站動線或施工損壞範圍、交維措施臨停彎、公車彎人行道復舊。因大順路及美術館路沿線人行道全線造街工程涉及舖面翻新、牴觸管線及電力、電信設備遷移及路樹移植等工程，所需費用經費龐大且涉及市府及外機關相關單位權管，整體沿線人行道改善必須待輕軌完工後才能施作。

高市府捷運局已將破損人行道鋪平改善。（高雄市捷運局提供／崔正綱高雄傳真）

捷運局指出，C20至C24已通車路段沿線人行道，市府將籌措經費立即進行人行道翻新及整平工程。

高市府捷運局已將破損人行道鋪平改善。（高雄市捷運局提供／崔正綱高雄傳真）

至於目前正在施工輕軌C24至C32路段，捷運局強調，相關單位現正協調橫向合作，尋求中央經費補助接續輕軌今年底完工通車時程，以街廓為單元逐步翻新整平人行道舖面，改善沿線周邊人行環境。