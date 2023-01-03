「2023台灣燈會」3日宣布本次燈會的主燈「玉兔壯彩」與將贈送給小朋友的兔年小提燈。今年燈會主燈設置於台北市國父紀念館，台北市長蔣萬安與主辦單位交通部長王國材均出席介紹燈會的各個亮點。這次的Robot造型科技玉兔主燈，是總高22公尺身著太空裝的巨型玉兔，由知名藝術家李明道操刀，主題概念靈感來自獨步全球的臺灣晶圓產業，運用多項數位科技技術組合等特效，搭配明亮的音樂曲風以及數位動態影像，玉兔將自由變換多套精彩節目。除此之外也邀請臺灣奧運金牌選手郭婞淳，透過臉部動作捕捉技術，為玉兔表演生動的表情，使用在主燈的宣傳動畫中。

「2023台灣燈會」3日公布本次燈會的主燈「玉兔壯彩」，由台北市長蔣萬安（左3）與交通部長王國材（中）等貴賓一同主持揭幕儀式，向民眾介紹今年燈會的最大亮點。（鄭任南攝）

「2023台灣燈會」3日公布本次燈會的主燈「玉兔壯彩」，本屆燈會主燈是首創Robot造型科技玉兔主燈，總高22公尺身著太空裝的巨型玉兔，由知名藝術家李明道操刀，將設置於國父紀念館，自2月5日元宵節當日開燈，每半小時一場燈光秀至2月19日當晚結束。（鄭任南攝）

每年最受小朋友期待的小提燈「大展虹兔」，則是以經典兒童文學「愛麗絲夢遊仙境」中的白兔為發想，像白兔帶著愛麗絲跳入兔子洞展開一連串的奇幻際遇般，今年將由顏色如彩虹般七彩斑斕的「大展虹兔」，帶領小朋友跳入炫目璀璨充滿驚奇的台灣燈會，「大展虹兔」除可供小朋友提燈遊玩外，提把還可組裝成戴於頭上的兔耳朵，搭配LED燈的璀璨燈光，相當討喜。

「2023台灣燈會」3日公布本次燈會的主燈「玉兔壯彩」與深受小朋友歡迎的小提燈「大展虹兔」也首度亮相，台北市長蔣萬安出席揭幕儀式時，學小朋友戴著小提燈「大展虹兔」的兔耳朵，一起炫耀今年燈會的最新兔寶寶造型。（鄭任南攝）

「2023台灣燈會」3日公布本次燈會的主燈「玉兔壯彩」，臺灣奧運金牌選手郭婞淳應邀將臉部特寫融入主燈宣傳動畫中，提著本次燈會的小提燈，向民眾介紹本屆燈會的主燈「玉兔壯彩」。（鄭任南攝）

台灣燈會時隔23年後，今年重返台北市舉辦。自2月5日起將在台北市共同點亮東區商圈、松山文創園區、國父紀念館、信義商圈及台北101，作品佈滿在高樓建築與城市巷弄間。交通部王國材部長致詞表示，交通部觀光局結合民間以及地方政府資源，在元宵節期間辦理台灣燈會，每年燈會吸引相當多國內外遊客蒞臨參觀，是中央政府與地方政府共同合作創造國際級觀光活動的最佳典範。台北市長獎萬安致詞時也表示，距離2000年台北舉辦台灣燈會，台灣燈會睽違23年終於重回台北舉辦，因此別具意義，今日正式揭曉主燈面貌，相信大家都十分期待今年台灣燈會有哪些亮點。

「2023台灣燈會」3日公布本次燈會的主燈「玉兔壯彩」與深受小朋友歡迎的小提燈「大展虹兔」，主燈設計師李明道（右）邀請臺灣奧運金牌選手郭婞淳（左）一同上台介紹他的作品「玉兔壯彩」，郭婞淳應李明道的邀請在透過臉部動作捕捉技術，為玉兔表演生動的表情，使用在主燈的宣傳動畫中。（鄭任南攝）

「2023台灣燈會」3日公布本次燈會的主燈「玉兔壯彩」與深受小朋友歡迎的小提燈「大展虹兔」也首度亮相，提把還可拆卸下來變成兔耳朵讓小朋友戴在頭上，相當討喜。（鄭任南攝）

「2023台灣燈會」3日公布本次燈會的主燈「玉兔壯彩」與深受小朋友歡迎的小提燈「大展虹兔」也首度亮相，提把還可拆卸下來變成兔耳朵讓小朋友戴在頭上，相當討喜。（鄭任南攝）

「2023台灣燈會」3日公布本次燈會的主燈「玉兔壯彩」與深受小朋友歡迎的小提燈「大展虹兔」也首度亮相，小提燈提把還可拆卸下來變成兔耳朵讓小朋友戴在頭上，搭配LED燈的璀璨燈光，讓每個小朋友化身為閃亮亮的小兔子。（鄭任南攝）

「2023台灣燈會」3日公布本次燈會的主燈「玉兔壯彩」與深受小朋友歡迎的小提燈「大展虹兔」也首度亮相，小提燈設計師林佳葦帶上台介紹「大展虹兔」的設計理念表示。（鄭任南攝）