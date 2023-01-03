因應年後轉職潮，桃園市政府就業職訓服務處趕在春節前辦理6場徵才活動，總計邀請131家廠商、釋出4150個以上職缺，桃園也祭出中高齡最高獎1萬、青年最高獎2.1萬補助，幫助就業。

6場次徵才活動總計邀請131家廠商共同參與，共計釋出4150個以上職缺。包含日月光半導體、金像電子、太平洋電線電纜、臺灣永光化學、悠旅(星巴克)、和億生活(添好運／了凡)、全家便利商店、萊爾富商店、東霖餐飲、家樂福、燦坤實業、斯朵利、古華飯店、良福保全、統聯汽車、立益物流等知名企業參與。

現場更釋出各類工程師、各類技術員、儲備幹部、採購專員、廠務主管、會計人員、人資、餐飲服務員、門市賣場人員、倉管理貨搬運人員、保全人員、各類司機等多元職缺，若為設籍本市未滿30歲高中(職)之畢業青年，同時參與就服處「青年安薪就業讚」方案，受僱滿6個月最高可再領21000元。

6場次徵才活動資訊如下：

1. 1月5日平鎮區公所3樓大禮堂 (平鎮區振興路5號)13：30-16：00，16家廠商，350個職缺。

2. 1月7日幼獅工業區服務中心(楊梅區獅二路2號)13：30-15：30，21家廠商，600個職缺。

3. 1月11日中壢就業中心(中壢區新興路182號)09：00-13：00，28家廠商，800個職缺。

4. 1月12日中正光興市民活動中心(桃園市桃園區廈門街62號1樓)13：00-15：30，21家廠商，800個職缺。

5. 1月13日新光三越大有店(桃園區大有路189號8樓)11：00-15：00，30家廠商，1100個職缺。

6. 1月17日幼獅工業區服務中心(桃園市楊梅區獅二路2號)13：30-16：00，15家廠商，500個職缺。

為協助求職民眾順利就業，就服處於活動現場提供「青年安薪就業讚」及「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」等多種方案諮詢及登記，歡迎有意尋職民眾把握應徵機會，同時就服處辦理「安穩僱用計畫2.0」，雇主聘僱由公立就業服務機構所推介之失業勞工，可獲得最高3萬元僱用獎助，受僱勞工也可獲得最高2萬元就業獎勵，歡迎民眾至徵才活動現場諮詢登記。

活動詳情請洽桃園就業中心03-3333005、中壢就業中心03-4681106、桃園市政府就業職訓服務處03-3386165，或至桃園市工作職缺地圖查詢。