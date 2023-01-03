大陸疫情爆發後，各地醫療體系嚴重擠兌，忙亂中出現不少錯誤。日前廣西一名87歲老婦人因病入院治療，經醫院通知病重搶救無效去世。家屬前往醫院確認老婦死亡後，由醫院開具死亡證明，並為死者辦理喪葬事宜，豈料數日後接到醫院通知：「弄錯了，人還活著……」。

據《南國早報》報導，今年87歲的尹婆婆上周三（12月27日）因身體不適，被送往南寧市北際醫院治療。醫院翌日凌晨向病人家屬發出病危通知，並在10分鐘後稱老人因搶救無效去世。

廣西南寧北際醫院搞了個大烏龍，弄錯了死者身份，正在處理善後。（圖／南國早報）

尹婆婆家屬依老人手環上的身份訊息，並在掀開布簾確診遺體後，將死者帶回家並準備喪葬事宜。到了上周五（12月30日），醫院卻致電家屬表示「搞錯了」，指尹婆婆還在醫院裏，此時惟家屬早已將死者進行埋葬。

報導說，87歲的尹婆婆與逝者於同一天入院，逝者73歲，兩人相差14歲。尹婆婆的家屬表示：「3天後院方才發現出了問題，這樣的失誤太大了。」他們認為醫院沒有拿出真誠的態度解決問題，「到底是在哪個環節出了差錯，醫院應該對我們家屬有個交代」。

家屬與醫院確認了死者手環上的身份訊息，並掀開布簾由家屬確診遺體。數日後才發現死者身份弄錯，但死者已經下葬。（圖／南國早報）

北際醫院院辦主任史紅冰承認，弄錯老人與逝者的信息的確是醫院疏忽。但是哪個環節出錯？為什麼會弄錯二者的信息，她表示：「那麼多家屬，怎麼都沒認出來呢？我覺得不可思議。」

報導說，對造成錯誤的責任問題，院方與雙方家屬均表示節後擇日再議。