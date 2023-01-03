影音串流平台當道，有線電視收視戶「直直落」，前年桃園蒸發近1.5萬戶，去年漸趨緩，但仍少了8千餘戶，桃園市新聞處調查，未安裝的原因有高達1／4轉看網路節目、1／5安裝MOD，但整體收視戶滿意度仍有81.5％，費率委員會也決議，2023年基本頻道收費維持每月510元，年繳者每月少10元。

有線電視收視戶懸崖式下跌，桃園市新聞處統計，2018年桃園3家有線電視用戶有49萬4508戶，2019年少了1萬6704戶，2020年因疫情都關在家，只下滑1萬1854戶，但2021年又蒸發1萬4379戶，去年僅減少8256戶，目前全市有44萬3315戶，北桃園10萬9008、北健11萬0694、南桃園22萬3613，整體下降趨勢已趨緩。

根據新聞處委外民調統計，沒安裝有線電視的原因，有25.5％習慣用網路看節目或影片，較前年增加11％，另有20.5％是使用中華電信MOD，可見民眾收視習慣改變，且僅有近半數民眾表示未來1年會續訂，但也有高達3成民眾表示一定不會訂購。至於不滿意卻未退租的民眾，有近6成是認為已經習慣了或沒有其他更好的選擇。

新聞處長羅楚東不諱言，OTT串流影音的盛行與行動通訊的普及，讓有線電視收視戶數下降，成全國性議題，會持續督導業者推廣4K機上盒、建置寬頻服務與提供加值服務，從傳統的「有線電視系統經營者」轉型為「視聽服務提供者」。也要求業者致力產製地方新聞，提供市民不同於主流媒體的在地觀點，並充實公用頻道內容，積極向社會大眾推廣公用頻道申請，維護民眾媒體近用權。

費率委員會也決議112年度有線電視收視費用，基本頻道組維持每月每戶510元，並持續提供年繳收視戶折扣120元優惠。為持續照顧經濟弱勢族群，除提供上網優惠，低收入戶並享有免裝機費與基本頻道免收視費、中低收入戶則享有收視費半價優惠。

有關多元頻道分組方案，在200元的A組方案與510元的基本頻道組之外，持續以249-399元的中間包方案，以及以基本頻道組搭配其他頻道套餐、上網方案或錄影設備的視聽服務，期透過更多元、彈性的消費選擇，滿足民眾的閱聽需求。

有關機上盒裝機、復機與移機費用，維持與去年度相同收費標準，主機裝機費1000元、單一分機裝機費100元(與主機同時安裝)或300元(於主機裝機後設置者)，訂戶暫停收視超過3個月的復機費200元，室內移機費500元、室外移機費800元。