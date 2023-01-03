P. LEAGUE+ 高雄17直播鋼鐵人將在6日、8日兩天於高雄主場出賽，球團規劃了「兩洞兩參、鋼鐵雄心」迷彩主題周活動，在2023年的首戰，象徵新的一年鋼鐵人將重振旗鼓，團結再一起爭取勝利，邀請球迷們「全員出征」。

配合主題周，鋼鐵人球員將在這兩場主場賽事穿上迷彩主題球衣，由高雄在地籃球品牌「球參BAIVS」打造的迷彩球衣，以黑灰色調呈現迷彩風格，象徵鋼鐵人球員們堅毅不撓、奮戰不懈的拼鬥精神，球衣兩側使用烈焰紅漸層色階，捕捉高雄在地景點西子灣夕陽畫面，延伸使用作為球衣側邊點綴，象徵鋼鐵人球員們對比賽的熱情及投入，不因低潮、挫敗而低頭。

另一個球衣設計小巧思，設計師將此款球衣設計核心精神「FIGHT FOR THE CITY」以白色直條紋呈現，象徵「為這座城市而戰、為我們的家鄉而戰」，球員們將會展現鋼鐵意志，為這座城市極力爭取勝利的榮耀。

1月6日主題周活動，邀請陸軍官校學指部指揮官上校李明學開球，1月8日則由素有「神山之子」之稱的屏東國立內埔農工儀隊進行開場表演，鋼鐵人球團表示，來自偏鄉部落的內埔農工儀隊，不屈不撓的熱血精神，在這次的迷彩主題週為家鄉而戰相呼應，期許感染這樣的精神，能讓鋼鐵人克服逆境，於2023的首場比賽拔得頭籌。

本次迷彩主題活動也結合軍旅的抽籤文化，推出票價優惠，一樓售票採均價1千元，座位由現場抽籤決定，有機會可最高升級到價值達2千5百元的鋼鐵搖滾B區；此外，上周公布的民國94年以後出生之役男，義務役將從4個月延長為1年，只要是民國94年1月1日後的役男男性身份，憑本人有照片的身分證或相關證明文件，購票2樓全區票享有買一送一。

另為配合迷彩主題周活動氣氛，讓球迷體驗當兵最經典的喝水指令環節，場內也設計「打開瓶蓋，飲水600cc」挑戰活動，只要成功挑戰於30秒以內喝完600CC的水，即可獲得迷彩主題周主視覺海報。