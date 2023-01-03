遇到這樣的人你願意原諒他嗎？連鎖書店金石堂近期收到一封手寫信，原來是一名男子30年前在店裡偷書的自白，隨信還附上3000元，希望能為自己的的年少無知買單。不過，金石堂收到信後，不僅沒有追究男子的過錯，還大讚他勇於面對自己，貼文一出，讓許多網友感動。

金石堂在臉書粉專曬出一張照片，其中可見一張手寫的信，一名男子表示，約在民國79年左右，自己在中壢當兵，可能因為沒錢又或是貪小便宜，隨手便在店裡偷了一本書，但30年來他耿耿於懷，一直想要找機會致歉，這次好不容易下定決心，特地匿名寫信，並附上3000元，「為我曾經的不懂事買單」，也請求金石堂的原諒。

一名男子30多年前在金石堂偷了一本書，近日親筆寫了道歉信，並附上3000元，希望能獲得原諒。（圖／翻攝自金石堂臉書）

對此，金石堂表示，實體書店營運確實常會碰到商品不翼而飛，雖然讓人傷心，但轉念一想：「偷書人肯定也喜歡閱讀吧」，而這封道歉信也顯露出人性的正向與希望，畢竟要能面對不完美的自己實屬不易，「或許這也是要迎接新的一年，他成功做到的人生作業吧？」金石堂表示，會將這3000元全數捐贈給公益團體。

貼文曝光後，網友紛紛回應，「太感人了！謝謝金石堂這麼正面的力量！」、「真心的懺悔，帶來滿滿的感動」、「新年的第一個上班日看到這個真不錯」，不過也有人看了道歉信歪樓笑說，「一堆錯字跟奇妙斷行！推薦他多閱讀『如何用文字表達』」。