吳男2021年間到某高中接女網友小美，她穿學校運動服、背書包跟他上汽車旅館嘿咻，事後，小美父發現報警。吳辯稱，以為小美已16歲，質疑她與2男網友嘿咻，因分手嫌隙獨陷他入罪；小美說，已當面告知她15歲，兩人熱戀，但吳嘿咻後，態度變冷淡，她感覺被騙才說出實情。一審依妨害性自主罪判8月；二審判決駁回，可上訴。

吳男在2020年間在交友軟體認識女網友，並約出強制性交、以手機拍照，在2021年4月間才判決確定，相隔不到5個月仍在緩刑期間，又使用同個交友軟體認識高一女生小美。

該交友軟體最低註冊年齡是18歲，小美登錄23歲，就讀某學院吳男在網聊時向小美自稱25歲，並探問小美年齡是否「17」？小美回應：「太高估了」，兩人約在同年9月30日於小美放學後見面，吳當天開自小客車到小美就讀的高中附近等人，小美穿學校運動服、背書包上車，也當面告知年僅15歲，吳男在當晚6時許帶小美進汽旅房間嘿咻，事後，小美父親發現兩人手機對談內容，怒而報警。

小美說，第一次見面就當面告知對方她年齡15歲，且她當天穿運動服，背著有學校名稱的書包。因為兩人已是戀愛關係，但吳男在嘿咻後，態度轉為冷淡，讓她感到受騙、氣憤，被父親發現後，決定說出事實。小美強調，她雖未對另名男網友提告，但也據實指訴兩人嘿咻情事，並未因兩人在嘿咻後的態度不同就袒護。

一審法官認為，小美已當面告知年齡是15歲，見面時未化妝，並未欺瞞，且女高中生近1／3未滿16歲，吳男到高中接女學生到汽旅性交，竟辯稱認為女方已念高三、滿16歲，根本是脫罪之詞。一審法官依妨害性自主罪對14歲以下、未滿16歲之女子為性交，判吳男徒刑8月。吳男不服上訴，二審法官仍不採信，判決駁回。