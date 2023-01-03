2023北科附工盃新南向國際籃球邀請賽於3日開打，賽前舉行熱鬧盛大的開幕典禮，首先由國立北科附工跆拳道隊帶來精彩的開幕表演，致詞時桃園市議會副議長李曉鐘與國立北科附工校長陳勝利校長不約而同提到，在教育部體育署全力支持下，在學校場館重新鋪設了籃球地板，為桃園地區籃球發展提供了更優質的場地，同時配合國家新南向政策，重啟了暌違3年的新南向國際籃球邀請賽。

本屆賽事8支球隊將進行5天28場比賽，賽制採單循環決定名次。開幕戰由地主隊國立北科附工迎戰新加坡SIGLAP Basketball Club，北科附工此役展現了絕佳的團隊默契，團隊傳出了16次助攻、並且高達17次抄截，在趙家祥19分6籃板的帶領下，以84比43擊退新加坡SIGLAP Basketball Club，精彩拿下開幕戰勝利。

接下來4天大會持續在國立北科附工進行多場精彩的賽事，球迷朋友也可透過網路直播收看賽事。

本屆賽事的口號為「MOVE ON」，不僅代表國立北科附工不斷追求卓越進步的信念，更在後疫情時代首先跨出與國際交流的第一步。

北科附工跆拳道隊開幕表演。（北科附工提供）

北科附工陳勝利校長致詞。（北科附工提供）