三重區大同北路某民宅前在今(3)日上午約11時許發生一起火警，當時老婦騎上電動腳踏車正要發動時，電瓶突然爆炸起火，老婦兒子、媳婦嚇得趕緊通報消防，並抄起滅火器趕緊救火，在消防員趕抵現後火勢就已撲滅，但老婦下肢有約20％的燒燙傷，兒媳兩人也都有輕度傷燙傷，全部送醫急救。

三重區有名老婦在3日上午約11時許騎上電動腳踏車正要發動時，結果電瓶突然爆炸起火，老婦兒子、媳婦嚇得趕緊通報消防，並抄起滅火器趕緊救火。(黃敬文翻攝)

據了解，當時行動不便的83歲潘姓老婦在57歲兒子陳男以及48歲媳婦曾女的協助下，騎上電動腳踏車準備出門，沒想到發動時電瓶因不明原因突然爆炸起火，竄出的烈火狠狠燒著潘婦下半身，陳男以及曾女見狀嚇得趕緊報警求助，並抄起滅火器試圖撲滅火勢。

消防隊獲報趕抵現場時火勢已撲滅，但老婦下肢出現20％二度傷燙傷，而兒媳兩人也都有輕微燒燙傷，全部緊急送往台北馬偕醫院治療；經初步了解，該電動腳踏車未經認證，詳細起火原因仍有待鑑識人員作後續調查。

新北市政府消防局第三大隊長黃弟勝表示，電動類機車、腳踏車電池勿購買未經CNS檢驗合格產品，否則可能在充電中因過充現象導致電池升溫，當下或日後恐發生自燃或爆炸，請市民購買電動機、腳踏車前，勿選擇來路不明且無認證之廠商產品，另電動車充電處旁應避免堆積可燃物於發生火災時造成延燒情形及注意電池年限及老舊狀況，以保障安全。