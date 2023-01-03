民進黨今天召開中評會，討論2022年直轄市、縣市議會議長副議長選舉違紀案，及九合一大選違紀參選案。歷經兩個小時討論後，中評會做出決議，對15位違紀人員祭出開除黨籍處分，以維護政黨紀律。

中評會主委賴瑞隆表示，依據直轄市、縣市議會議長及副議長支持人選產生辦法第6條規定，「黨籍議員須依黨團決議進行一致性投票，未依決議投票本屬違紀行為，將依紀律評議裁決條例第33條、第40條及公職候選人提名條例施行細則第13條之2規定議處。」

因此，議長副議長選舉違紀部分，中評委於會中一致決議，未依黨團決議投票且事證明確的南投縣議員廖梓佑、雲林縣議員曾博鴻以及屏東縣議員吳亮慶等3人，予以除名開除黨籍處分。

此外，中評會也決議，以其他政黨參選者也予以除名開除黨籍處分，包括新竹縣議員陳德木、宜蘭縣議員楊順木、新竹縣鄉代參選人張衡堂、嘉義縣鄉代參選人許麗琴，里長參選人邱尾玟、許政鎧、張博堯、林姿佑、劉育洋、錢雲徽、盧潮鉅等11人，也除名開除黨籍。

另2022年直轄市議員選舉違紀參選4位原民區議員參選人及區長，中評委考量為艱困選區，且沒有經過初選機制，因此處以停權一年之處分以茲警惕。針對2023年北市第三選區立委補選黨員蕭赫麟違紀參選案，會中也一致通過予以除名處分。中評會也再次提醒，民進黨從政同志應恪遵黨章黨綱及紀律規定，團結改革爭取人民的信任。