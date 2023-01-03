日前1名臉書名稱「Ta Ko」的網友，在臉書社團留言「環保局不要用派遣工，都要用正職」，經新竹市政府發言人施淑婷澄清、Ta Ko也刪除留言後，又有「郎員大」、「海人」等粉專仍持續分享Ta Ko的留言截圖。施淑婷3日傍晚赴警局提告違反社維法，強調盼發揮以訟止謗的作用。

市府指出，日前有網友在臉書社團「新竹人新竹事」貼出文章討論，針對南寮漁港燃放煙火後未帶走相關廢棄物指出，「南寮漁港怎麼了 怎麼這麼髒」，引來網友Ta Ko則在下方留言表示，「因為他（指新竹市長高虹安）說環保局不要用派遣工，都要用正職」。

隨後，新竹市政府發言人施淑婷在下方回覆留言，告訴民眾市府環保局處理情形，並且澄清關於網友Ta Ko所留言內容，完全是子虛烏有，高虹安從未說過環保局不要用派遣工。

市府指出，網友Ta Ko隨後自行刪除留言，但在澄清資訊發布15小時之後，臉書粉專「郎員大」依舊分享網友Ta Ko的留言截圖，並稱「我看再過沒多久『路平燈亮水溝通』也要變成 ＃膨風城 的一種奢求」。另，粉專「海人」也分享截圖，並稱「這一題很簡單 都要怪沈慧虹沒有選上 不然清潔員就不會過完年就失業了！！！（疑）」。

市府指出，網友Ta Ko在了解事情原委後主動刪除留言，但上述粉專不只發表言論之前未善盡查證義務，事後更沒有進行訊息更正或澄清作為，相關行為已有違反社維法之嫌，不實謠言不只傷害竹市府同仁士氣，更造成基層人心惶惶。

為此，施淑婷也在3日下午5點18分，正式到新竹市警察局報案，期許發揮以訟止謗的作用，務必讓這些粉絲專頁所有者理解，並不是躲在網路之中以匿名方式散布不實訊息就無須負擔任何法律責任。

市府也表示，未來也會更積極在網路社群中，針對民眾熱議之市政事件提供官方回應，讓市府同仁的努力與付出獲得應有的評價，以維護市府公信力。