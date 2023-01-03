英國瑜伽網紅艾米蒂奇(Amor Armitage)不只經常在IG展示高難度的瑜伽動作，不時還會PO出與老公旅遊的恩愛照片，吸引超過1.6萬粉絲追蹤。去年底她與老公到加勒比海潛水，船長卻沒注意到她爬上船尾便發動引擎，導致身體當場被螺旋槳狠狠切開，甚至低頭就看見「內臟跑出來」，驚悚場面至今仍讓夫妻倆心有餘悸。

綜合《紐約郵報》等多家外媒報導，37歲的艾米蒂奇去年12月17日與老公在位於加勒比海的科蘇梅爾島潛水，想不到就在她游回船隻準備休息時，意外就此發生。她回憶，當時自己在海中抓住梯子，已脫下一隻潛水蛙鞋時，船長遲遲沒留意到她，接著船隻便開始移動，「我那時什麼話都說不出來，因為不安和恐懼已經占據了我的內心。」

艾米蒂奇坦言，當船槳大力切開腹部、下體和雙腿時，感覺到時空彷彿慢了下來，她愣了幾秒才放聲尖叫，「船長要求我爬上梯子，低頭看一下身體，直接看見自己的內臟，根本不可能獨自爬上去」，更形容整副身體有被肢解的感覺，瞬間感受不到任何痛苦。她老公也驚恐表示：「我老婆當時躺在甲板上，腹部被切開，很難置信傷口會長這樣，我不曉得她要如何存活下來。」

艾米蒂奇後來被送往醫院，進行了4小時手術，接起骨頭和肌腱，接著二度手術清除5公分大的血塊，「醫師說意外發生時，血塊長在股動脈(下肢動脈的主幹)阻擋了血液的流動，才不致於因為失血過多死掉。」而目前艾米蒂奇的情況穩定，不過傷勢仍屬嚴重，必須在醫院靜養，至於事故的責任歸屬仍在釐清當中。