對於2023年日本經濟展望，日本大企業不若去年樂觀。共同社公布最新訪調結果顯示，在原物料價格飆漲與日圓貶值的雙重利空衝擊下，預估日本經濟今年維持成長的大企業還不到六成。

這份調查總共訪調117家大企業，包括豐田汽車與軟體銀行集團等重量級公司，預估未來一年日本經濟將穩健擴張或是溫和成長的企業家數僅65家，或是五成六，遠低於去年同期調查的八成四，並創下近10年來最低。

該份訪調是在去年11月底至12月中進行，有40家或三成四的企業認為今年日本經濟表現將持平，另有7家預估會小幅萎縮，沒有企業認為會出現經濟衰退。

日企看好經濟成長的主要理由為內需，認為經濟可望擴張的企業中有高達九成二表示消費者支出可望復甦。

而認為經濟無法成長的企業，有七成提及阻礙成長的主因為天然資源與原物料價格上漲，四成五認為是內需疲軟，另有四成表示受到包括美國與中國大陸等國經濟走疲的拖累。

針對日圓對美元重貶的看法，受訪企業中有四成三認為有助提升獲利，有兩成三表示會衝擊獲利。

日圓貶值通常對日本出口商有利，因為廠商將海外獲利匯回國內轉為以日圓計價的獲利將變多。

但在日圓走貶對日本經濟的影響看法上，結果就呈現反轉，三成二的企業表示不利經濟，認為對經濟有利的則僅有3％。不過，許多企業這一題並未做答。

一年一度勞資薪資談判春鬥即將登場，由於各類民生用品價格飆漲，今年春鬥預計將特別受到關注。

根據共同社的訪調，有三成六的企業表示研議加薪，但有四成八的受訪企業表示尚未決定。

至於對日本首相岸田推動的政策，有將近一半的企業表示支持政府促進數位轉型與提倡再生能源減少碳排的政策。

數位化與減碳是企業面臨迫切的兩大議題，但都需要長期的研發投資與資本支出。