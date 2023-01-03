九合一選舉綠營大敗，選前台北車站忠孝西路天橋曾出現抹紅布條，稱「支持國民黨、民眾黨就是鼓勵武力犯台」。如今同樣地點又出現相似布條，這次將民眾黨改成了王鴻薇，粉專「綠能你不能」看了大酸：吳怡農準備繼續慘敗囉！學者何景榮則虧綠營真的沒哏了，同一招繼續用。

選前曾有疑似綠營人士在北車忠孝西路側天橋掛上抹紅布條，上書「支持國民黨、民眾黨就是鼓勵武力犯台」，但九合一結果是綠營大敗，顯示這類簡單粗暴的連結並未奏效。而近日又有人發現，類似的布條又被掛在同樣的位置，這次寫的是「支持國民黨、王鴻薇就是鼓勵武力犯台」。

「獨派團體真的是民進黨最佳敗票機器。」綠能你不能今(3日)在臉書發文附哏圖酸說，上一次掛布條，民進黨慘敗到一個有剩，這一次一樣的布條掛出來，吳怡農準備繼續慘敗囉！這證明民進黨不思進取只想搞抗中保台沒用啦，因為他們自己才是舔共舔最兇、最像共產黨的人啦。

何景榮也在臉書轉發相關照片虧：「真的沒梗了！鶴明你好弱(笑)～」他不忘再度揶揄日前與他隔空交火的民進黨代理秘書長林鶴明，並說：年底大概就是把王鴻薇換成徐巧芯，同一招繼續用...那就讓你們民主進步黨繼續輸！

綠能你不能將哏圖貼上留言：「老師～吳怡農瑟瑟發抖中、誰掛誰倒楣！」媒體人張禹宣則說「預算都花在內鬥，抱歉」。網友回：「好懶惰的輔選團隊！改個名字照抄」、「這種擺明惡意影響選舉，真的應該告下去」、「又抗中保台了！這是地方選舉跟中共有什麼關係啊？」