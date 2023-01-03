福建艦內部畫面央視首次曝光，舾装繫泊同步進行

中國第3艘航母福建號自去年6月下水後，動態一直惹人關注。陸媒在新年元旦首度公開該艦的內部畫面，副艦長錢樹民也在受訪時透露了福建號今年要完成的主要任務，包括下半年進行海試。

據《東網》報導，大陸官媒《央視軍事》特別節目專訪福建號機電部門艙段中隊長，首次曝光艦上機電艙室。畫面上可以看見福建號內部相關設備，安裝完成度很高，電機設備顯示屏已經通電正常操作，說明正在對內部子系統進行調試。

《央視》特別節目首次公開福建號航母高級別指揮官副艦長錢樹民，他曾在093B攻擊型核潛艇擔任艦長。（圖／央視軍事截圖）

報導說，公布的畫面透露出福建號已在進行繫泊試驗，這跟剛下水時官方的報導相符。不少軍事愛好者推測，福建艦內部艤裝工作已接近完工，認為該艦很大機會在今年下半年進行海試。

特別節目也首次公開該艦的高級別指揮官副艦長錢樹民，他在受訪時表示，福建號全體官兵於新一年會全面抓好以試驗、試航為中心的各項工作。錢樹民曾擔任解放軍海軍093B攻擊型核潛艇的艇長。分析人士表示，由前核潛艇艇長當航母副艦長的情況非常罕見，有可能要為將來的核動力航母儲備艦長人才。