繼誠品敦南店在2020年熄燈後，誠品信義店就接棒成為目前全台唯一的24小時書店，但今（3日）誠品卻再發信予誠品信義的廠商，表示誠品信義店將營業至2023年12月合約結束為止，也表示誠品信義也要面臨熄燈的未來，而誠品就表示，雖然去年已經有跟房東表明希望續約的意願，甚至兩次加碼提高租金，但結果房東仍然堅持確定會回收建物，因此誠品信義店才在逼於無奈下，終結17年的光輝店王歷史，而外界則傳聞將由統一企業接手發展百貨二店的消息，而統一時代百貨則表示，後續會依照集團的整體規劃來配合進行。

不過以目前的統一時代百貨台北店來說，過去也已經經歷了不少變化，像2016年與日本阪急拆夥，並改為現在的店名，以自家的經營方式發展成專攻美人百貨的通路，但在一級戰區的信義商圈中，統一時代百貨台北店的品牌與聲量，也未有新光三越、101、微風等百貨多元，在被夾殺的情況下，因此市場就傳出統一企業不願意與誠品信義店續約，而改為自家接手發展百貨二店，一來店中就有來自日本的蔦屋書店可以承接信義區書店的位置，二來也能擴大在信義商圈的戰力，所以傳聞消息一直未有平息。

至於誠品雖然目前在全台有著37家分店，但誠品信義店自開業至今，不僅是全台最大店，更展現了4500家中外文出版社的書籍、迎接了來自全世界的讀者顧客近2億人次，而且在2020年時也改為24小時書店，可是誠品中的店王，當中更包含了24小時超市，以及全台最大誠品音樂館，也是24小時不打烊、全台最大的黑膠通路，還有6樓的展演廳，可是集合了文化與藝術的大型實體書店，不少民眾也因地點方便，店中空間及藏書量龐大，而在裡面渡過了不少美好時光，因此此次誠品信義店的熄燈，也可說是與上一代的文化地標告別的象徵。

不過誠品團隊也承諾，「會持續以快樂和正向的態度開創未來，對提升人文氣質積極貢獻，並堅持24小時閱讀的燈火永不熄滅！」，目前誠品信義店的一切櫃位仍無異動，預計會持續正常營業至年底之餘，預計也會計劃一連串的熄燈活動。而誠品也透露今年將會有全新24小時店計劃的落實，雖然落點仍未確定，但一樣期待希望會坐落在台北地區，同時也會接連有新的擴店計劃，而誠品董事長吳旻潔也早已提到，未來的誠品將作通路轉型，下個10年不僅要向虛實整合的大趨勢邁進，除了大力發展網路書店以外，還有像去年底已正式開幕、重返東區地下街的捷運敦化店，還有各大大小小的社區店亦會持續展店。

但目前最讓人期待的，就是已經公布誠品規劃創作的亞洲最大店點新店裕隆城，以及台中七期全新大店，均將於下半年開幕登場，而誠品也表示當誠品信義店熄燈後，新店裕隆城店則會成為全台最大店之餘，更會是誠品旗下全球最大的書店，不過目前對於會否成為24小時營業的新店就未作任何透露，因為目前外界猜測接棒的24小時書店，有機會由臨近將於今年開幕的大巨蛋的松菸店接棒，也有可能是位在熱鬧的中山南西商圈的誠品南西店。

不過正好信義區的Neo19也在去年12月31日正式熄燈，不少網友都建議誠品可考慮進駐Neo19的現址，而且附近更是豪宅地帶，以及多家夜店的聚集地，可說是非常適合24小時不打烊的誠品信義店遷址。不過誠品對24小時書店的未來仍未有明確地點的回應，只表示將深入全台開展社區創新店，積極整合線上下全通路，以提供民眾全天24小時生活與閱讀的美好，相信全新的24小時書店也會讓人更加期待。