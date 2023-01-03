總統蔡英文1日才在元旦談話表示，以「需維持國家因應危機的韌性」為由，暫時不發放現金給全民，但到今（3）日卻出現髮夾彎，先是行政院長蘇昌稱，超收中的1800億元，扣掉必要的規劃，剩下將與全民共享，蔡稍早也在臉書上對此事表達贊同。台北市議員侯漢廷認為，從「普發現金」政策髮夾彎，就可以看出蔡英文已跛腳，但蘇貞昌權力也沒有大過蔡，只是搶在前面公布而已。

候漢廷說到，綜觀近期媒體的相關報導，英系立委都沒辦法在「不發現金」上支持蔡，因為他們遭到很多選民抱怨，這次確實也是對蔡英文威信的重大打擊。他表示，英系立委在蔡元旦談話前，通通支持要普發現金，「那時候蔡英文一定想，我還沒拍板，這些人怎麼就先決定了呢，他們是不是在搶我的風采，他們是不是已經投靠賴清德了。」候還提及，如果民進黨現在把錢花光了，到明年選舉還有很長的時間，蔡英文為了保留自己的威信，所以元旦才講出義正詞嚴的話。

侯漢廷接著指出，但沒想到不發錢的決定，就連民進黨自己的支持者都出現反彈，英系立委甚至被支持者打電話抗議。他認為，這更突顯兩件事情，一是蔡英文與民眾相去甚遠，她不知道老百姓當前需要的是什麼，當然蘇貞昌也一樣；第二個是蔡英文確實已經鎮不住下面的人，像「以前她拍板說不發，那就不會發」。

至於有沒有發生蔡蘇爭權，候漢廷覺得，蘇貞昌沒這麼大膽子，可以做這個拍板的決定，蘇貞昌只是搶先講，且應該不會違逆蔡英文，整個政策理論上還是蔡英文先定調，但無論如何，這呈現蔡英文的威信跟威望都受到影響，在這個大髮夾彎過後，蔡確實已經進入跛腳狀態。