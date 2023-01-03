以色列國安部長班格維爾(Itamar Ben-Gvir)，特別前往耶路撒冷的伊斯蘭聖地-阿克薩清真寺(al-Aqsa mosque)視查，他是一名極端以色列本民族主義者，因此這次訪問，也被巴勒斯坦人視為刻意挑釁。他特別說「不會屈服於任何威脅」。

美聯社報導，當天早上，巴勒斯坦自治官員說，一名 15 歲的巴勒斯坦男孩，在被佔領的約旦河西岸城市伯利恆附近，被以色列軍隊開火打死。以色列軍方的說法是，部隊打死的是一名與士兵發生暴力衝突的人。

阿克薩清真寺不許非穆斯林進入大殿，班格維爾是沒進去，但是進入了外圍的庭院，雖然他一大早就前往，避開了巴勒斯坦人可能的聚集時間。即使如此，也招致了鄰國埃及、約旦的譴責，甚至美國大使也都發表斥責聲明。

美國駐耶路撒冷大使尼德斯 (Thomas Nides)反對以色列的做法，他說：「我們與以色列政府曾達成維持耶路撒冷聖地現狀的共識，因此我們不能接受以色列國安部長的做法。」

哈馬斯發言人奎薩姆( Hazem Qassem)表示，班格維爾的做法是「猶太復國主義者對我們聖地的佔領侵略，我們的巴勒斯坦人將繼續保衛他們的聖地和阿克薩清真寺。」

這是個難解的歷史宗教遺留問題，聖殿山是猶太教、基督教與伊斯蘭教的同時聖地，也是巴勒斯坦人的精神象徵。曾經有兩座猶太聖殿建立在此，其中第2聖殿的殘跡就是哭牆。基督教則認為，耶穌生前曾多次來到此處，並得到靈感，也是重要的聖地；而穆斯林則認為，此處是先知穆罕默德登霄之地，在原本的猶太聖殿在地，建立阿克薩清真寺，這使得兩個宗教的聖地位置完全重疊。

在 1967 年的六日戰爭，以色列完全佔領耶路撒冷，不過並未得到大多數國際社會的認可，於是以色列政府稍做讓步，猶太人不會重建聖殿而毀掉阿克薩清真寺，保持現狀，只允許穆斯林禮拜。但是以色列極右翼主張者一直試圖改變這一政策，主張應允許猶太人入院祈禱。

巴勒斯坦人則擔心，一但同意猶太人祈禱，之後就可能建造第三聖殿，以取代阿克薩清真寺。