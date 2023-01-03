據共軍陸軍微信公眾號「人民陸軍」3日消息，2023年首個工作日，共軍陸軍組織2023年開訓動員，陸軍司令員李橋銘進行動員講話，陸軍政治委員秦樹桐主持儀式。上述資訊顯示，李橋銘已任陸軍司令員。

61歲的共軍上將李橋銘是河南偃師人，1976年參軍以來，歷任共軍陸軍第四十一集團軍軍長、北部戰區副司令員兼北部戰區陸軍司令員，2017年升任北部戰區司令員，成為當時首位六零後戰區主官，也是最年輕的戰區司令員（時年56歲）。

2022年9月，李橋銘不再擔任北部戰區司令員，一度去向不明。其後，他佩戴共軍陸軍胸標出席中共中央軍委國防和軍隊改革研討會，同年10月當選中共第20屆中央委員會委員。

消息指稱，在共軍陸軍開訓動員主會場，位於長城腳下的第82集團軍某合成旅千余名官兵全副武裝、整齊列陣。他們身著21式冬作訓服，配戴新式戰鬥裝具。陸軍團以上單位以視訊會議形式在分會場參加。

開訓動員會上宣讀了2022年陸軍軍事訓練先進單位和個人表彰通報，陸軍司令員李橋銘進行動員講話，陸軍政治委員秦樹桐主持儀式。陸軍黨委常委現地和視頻察看各單位開訓情況，並到輕武器射擊場進行手槍實彈射擊訓練，帶頭打響開訓「第一槍」。

李橋銘歷任高炮16旅作訓科長、第41集團軍軍務處參謀、作訓處副處長，第121師361團參謀長，364團團長，陸軍第41集團軍作訓處處長，第42集團軍124師參謀長，第42集團軍副參謀長，第42集團軍124師師長等職。

2010年1月任陸軍第41集團軍參謀長，2011年7月晉升少將軍銜。2013年9月任陸軍第41集團軍軍長。2016年2月任中國人民解放軍北部戰區陸軍司令員。2017年任北部戰區司令員，同年7月晉升中將軍銜。2019年12月，晉升上將軍銜。現任陸軍司令員。

中國人民解放軍陸軍司令部作為歷史最為悠久軍種，領導機構於2015年12月31日由習近平授予軍旗正式成立，象徵解放軍軍力結構的巨大變化。由「越戰英雄」李作成出任首屆陸軍司令員、劉雷任陸軍政治委員。之後，2017年8月底韓衛國、2021年7月劉振立相繼出任陸軍司令員，因劉振立出任中央軍事委員會委員，由李橋銘接任，成為第四任陸軍司令員。