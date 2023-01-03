一名24歲潘姓女子2日晚間在台中市某間網咖產子，潘女驚慌之下將胎盤、男嬰全塞進塑膠袋，中市消防局3日凌晨趕抵時，男嬰已身體僵硬、發紺身亡。負責救護的消防人員透露，看著四肢健全、毛髮旺盛的男嬰遺體，讓為人父母的他們感到相當痛心。

檢警調查，懷孕的潘女2日晚間到台中市中區1間網咖，突然發生腹痛，她打電話通知女性友人到場協助，但友人到場時，潘女已生下1名男嬰，她手足無措，嚇得將男嬰連同胎盤、臍帶等都塞進黑色塑膠袋。

潘女意外產子，驚慌之下將男嬰及胎盤全都塞入黑色塑膠袋中。（示意圖／Shutterstock）

案經友人在3日凌晨2時57分報警，告知有患者身體不適。警方到場處理，並通報消防局，救援人員在3時5分到場，確認男嬰已全身僵硬、發紺明顯死亡，未送醫，後續交由員警處理。

檢察官今天會同法醫前往相驗，至於該男嬰是在生產前就已是死胎、或在生產過程中死亡，還是產後遭外力致死等，檢察官將擇日解剖追查釐清案情。目前潘女產後身體不適，戒護就醫中，檢警將再進一步訊後釐清案情。

據《ETtoday新聞雲》報導，到場救護的消防人員透露，男嬰四肢健全且毛髮旺盛，應該會是個健康的寶寶，但卻沒了呼吸心跳，讓同為人父母的他們相當痛心不捨。