中華電信今日舉辦菁英論壇，邀請交通部郵電司前司長鄧添來、林一平教授、翁樸棟教授等三位專家學者與公司中高階主管共同探討「強化關鍵基礎設施數位韌性-寬頻PPDR（公共安全與救難應變）通訊系統發展策略」，三位與談人均認為800MHz具有高度穿透力，非常適合作為PPDR使用，應該盡早依據國際聯合會ITU對於PPDR的頻譜規劃釋出800MHz頻譜，並採與商網混建模式。

對於PPDR規劃推動，鄧添來表示過去在921大地震、八八風災的大型災害中，發現因救災設備久未使用需要時卻不堪使用的問題，若與電信業者合作，以公私協力方式進行（平時商用、災時啟用），就能避免此問題，800MHz早已規劃作為PPDR專用頻段但遲未開始進行，災防主管機關應盡早規劃，可以比照美國、韓國作法與商網共建，以達到節省成本及快速布建的效果，更得以充份發揮網路韌性功能。

林一平教授則表示，PPDR在各國均有相關之規劃，台灣不論在國防、警消等政府機關都有需求，天災人禍可能隨時發生，無法等到全部齊備才開始進行，建議立即啟動PPDR規劃與建置並同時發揮800MHz頻譜效益，更表示合併案的超標頻譜應按法律規定辦理，將800MHz重新釋出作為PPDR使用，更符合公共利益的要求。

翁樸棟教授指出，災害緊急救難的通訊暢通，應該是最需要優先處理的議題。1GHz以下的頻譜超標早已明訂1／3上限，超標部分自應依法處理，必須尊重當時立法精神。透過PPDR的規劃，可以參考美國FirstNet作法，在我國應由國家安全單位負責推動，從產業深度、國家高度、普羅大眾需求，高度整合國防、消防、警政等各單位之公共服務通訊需求，在災害發生時能讓民眾手機維持通訊暢通。

有業者曾在合併案相關議題上，表達低頻段對於電信事業沒有優勢的說法，對此三位與談人從電信專業角度評價低頻，一致認為1GHz以下低頻段具有更好的電波室內(甚至是防空洞)穿透能力，低頻段最能有效展現防災通訊功能。對於部分人士認為應將合併案超標部分作為引進新MVNO使用，三位與談人認為由於台灣地狹人稠且行動通訊業者眾多，在低資費流行下對於MVNO難以有生存空間，應該在政策上轉向完備800MHz的頻譜釋出作為PPDR使用，才是最符合公共利益的作法。

中華電信電信研究院研究院院長林榮賜表示，合併案若能合於法遵及法律規定，低頻段超頻繳回與800MHz整合釋出，可規劃結合電信事業網路共同推動PPDR，以發揮頻譜最大的效益；而消費者為防救災使用者，也期待PPDR能儘快推動，期待政府相關單位能從國家高度進行規畫，不論從經濟、快捷，以公私力協作、共同執行，將可更有效率完成PPDR的推動。