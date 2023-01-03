兔年報喜，全球寬頻接取設備領導品牌仲琦科技（2419）3日搶先公布2022年12月合併營收以13.8億元臨門一腳，拿下單月歷史新高成績，就連2022年第四季和全年營收也同步登頂，締造連中三元的佳績。

仲琦搶網通股頭香，3日就率先公布2022年12月營收，經結算，單月營收為13.8億元，順利擠下2022年6月的13.75億元，寫下單月歷史新高，不但小勝2022年11月的11.39億元，也較2021年同期的10.15億元激增36％。

受到2022年12月營收唱高調帶動，仲琦2022年第四季合併營收36.8億元及全年合併營收123.2億元也相繼以年增56％及27％，同步掄元。

仲琦科技董事長黃文芳表示，仲琦正在轉型，2022年主要成長動能來自於新市場的拓展，未來除了持續在北美地區導入新產品，還會加大力道以擴大在歐洲、亞太、南美洲等地區的市場開發，增強成長動能。

除了拓展新市場外，在產品方面也有新動向，仲琦指出，仲琦過去聚焦在纜線路由器（DOCSIS）相關產品線，現則會朝提供網路軟硬體整合服務，以及全方位解決方案的方向前進，以提供更多元且具差異化的產品。

除了體質的改善外，越南廠營運漸上軌道，對生產效率產生顯著的貢獻，也是12月營收創高的原因之一。

此外，仲琦也進一步補充道，近期供應鏈情況已明顯改善，能更有效的改善庫存管控，也讓公司對今年展望偏審慎樂觀。