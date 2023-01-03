韓國女歌手G.NA（崔智娜）擁有爆發力十足的嗓音，加上9頭身、D奶亮眼外型，被粉絲譽為「性感歌姬」，豈料，在2016年她被爆出赴美賣淫賺上百萬，更遭法院判有罪，形象崩壞後暫停所有演藝活動，消失幕前。G.NA昨（2）日在IG更新近況，寫到「still alive」和「not dead yet」，透露自己仍努力生活。

加拿大籍韓裔女歌手G.NA昨日罕見在IG更新動態，上傳與親友、她的愛犬合照，畫面中的她朝氣十足，從臉上表情就能感受到她的好心情；G.NA祝粉絲們新年快樂，也表示不要忘了感激愛自己的人，要好好珍惜他們。最後G.NA還用hashtag出「still alive」和「not dead yet」。

大票粉絲看到G.NA的新年祝賀都很驚喜，激動表示：「G.NA！我想念妳的聲音！不考慮開YouTube頻道嗎？」、「太想念妳的聲音了」、「我們都很想妳，要繼續健健康康的啊」、「妳要好好活下去，不要說什麼還沒死，會讓人擔心」、「不要放棄，我們會等妳」。

在2016年G.NA被韓國媒體爆出，她曾到美國賣淫3次，賺了上百萬元，當時G.NA否認這項指控；豈料，G.NA最後遭法院判定違法賣淫遭受罰款，消息曝光後，引起韓國演藝圈一陣譁然，她也因形象重挫離開演藝圈，回加拿大與家人低調生活。