仲琦（2419）子公司互動國際（6486）3日公布12月營收，雖然表現不若母公司仲琦亮眼，得以繳出單月、單季、全年營收創高的成績，但因新產品及新領域擴展得宜，12月營收亦有單月歷史新高的成績，另全年營收亦有年增近一成的表現。
受惠國內各大業者持續加速5G基礎建置，雖然2022年大環境嚴峻，多數企業減少資本支出，但互動不受影響，仍有多項大型專案完成驗收，並於新產品及新領域的開拓上有所斬獲，經結算，互動2022年12月單月營收為5.78億元，較2021年的4.03億元，成長43.41％，順利寫下歷史新高，另2022年全年營收20.48億元，亦較2021年的18.65億元，成長9.8％。
展望2023年，互動表示，明泰、仲琦、互動（NCG）協同的艦隊綜效將持續發酵，並搭配產品線豐富化、區域均衡化的布局，對於今年整體的營運審慎樂觀。
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