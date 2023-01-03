2022年加密幣總市值蒸發逾1.3兆美元，連串知名加密幣公司和交易平台倒閉和宏觀環境不利，令市值最大比特幣價格暴跌65％。外界預測比特幣2023年走勢繼續震盪，有人喊到上看25萬美元，也有人估計挫低至5,000美元。

比特幣3日盤中報16,720美元。

矽谷投資名人德雷波（Tim Draper）在2022年預測比特幣大漲至25萬美元。儘管FTX倒閉加重比特幣跌勢，但他堅持預測不變，認為2023年中旬就達到其預測目標。

按目前報價計算，比特幣要半年內暴漲逾14倍才能達到其目標。

他說女性占全球零售消費80％，目前每七枚比特幣僅一枚為女性持有，在加密幣市場可能已觸底下，只要女性增持，比特幣就能飆漲。比特幣2024年挖礦獎勵減半會有助其多頭走勢。

薩塞克斯大學財經教授亞歷山大（Carol Alexander）認為，FTX倒閉的骨牌效應已結束，在大戶吃貨下，比特幣價格2023年首季將回升至3萬美元，年底前上看5萬美元。

新興市場教父墨爾比斯（Mark Mobius）預期比特幣2022年跌至1萬美元情況未發生，但他堅持2023年就能實現其預測。因為聯準會持續升息，對不會產生利息的比特幣不利。

渣打銀行2022年底預測比特幣價格可能最低跌至5,000美元。按目前報價計算將有70％跌幅。其全球研究部主管羅伯辛（Eric Robertsen）說，雖然比特幣賣壓在減退，但已對加密幣產業造成破壞。

他強調愈來愈多加密幣公司和交易平台流動性不足令更多業者破產，摧毀投資人對數位資產的信心。

投資平台AJ Bell分析師卡拉夫（Laith Khalaf）說，不管比特幣在2023年跌至5,000美元或漲至5萬美元都不會讓他吃驚，因為其漲跌極受市場情緒波動影響。