知名主播劉傑中擁有高學歷和帥氣長相，被粉絲譽為「天菜主播」，他也經常透過社群與粉絲互動，近日他表示生活中有一種人，起初常以為是想與自己交談，然而聊了一陣子後，就會發現對方只想評論，讓他「有很多想翻白眼的時刻」。現在已接近過年，他預期人際相處會變頻繁，忍不住提醒粉絲們：「聊天要謹慎，不要評論與自己無關的事！」

劉傑中3日在臉書表示，生活裡常發生讓他傻眼的對話，例如有人會問：「你有養寵物喔？」，他開心回應：「對啊！我有兩隻」，對方卻質問：「吼～寵物最麻煩了啦！又會掉毛，你出國他們怎麼辦？」；劉傑中再舉例，他也被問過：「你住新北市嗎？」，當下回覆對方：「對呀，我還蠻喜歡我家附近」，想不到，接著就被問：「你工作在市區怎麼會搬去那邊啊？過橋不會很塞嗎？」

劉傑中透露，最初都以為這些人想交談，卻是自己誤會，感慨表示：「他們只想評論，縱使貓不是他們在餵，房子不是他們在住，車子不是他們在開，旅費也沒要他們出，他們還是有很多意見，必須讓你知道。」劉傑中更說，這些人接著還會補上一句：「好意外，你怎麼跟我原本想的不一樣」，直說對方根本沒有真正想了解自己的意思。

劉傑中坦言，現在已快要過年，人際互動頻繁下，聊天也要謹慎，提醒粉絲們：「與自己無關的事，不評論，就如同你的生活、你的選擇，有你的理由一樣，無需向任何人解釋」，隨後，劉傑中半開玩笑似宣布今年要貼上的對聯內容：「上聯：感情薪資我隱私，下聯：有閒管好你家事，橫批：None of your business(不關你的事)」。

貼文一出引起網友強烈的共鳴，紛紛回應：「真的好多這種人喔！」、「以前最討厭這種長輩，現在努力告誡自己不要問也不要批評」、「這類型的人在過年的時候會暴增喔」、「橫批不應該是關你X事嗎！」，看完留言，劉傑中附上哭笑不得的符號，回應大家的心得：「不會聊天是不分年齡的，平常這種人就多，只是放假大家聚在一起」，隨後也反省自己：「我偶爾好像也會，所以共勉之」。