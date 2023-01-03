全聯旗下「小時達」推出滿2年，目前擴大至全台600家，統計2022年業績成長近5倍，送出超過800多萬筆訂單，為歡慶2歲生日，全聯小時達將於大年初一推出全台唯一當天開賣、當天抽獎的線上福袋，最大獎為環遊世界100萬現金，更於即起至2月2日送出222元折價券、天天享最低22元商品爆殺價，與周二222元免運，及夜間88折加碼優惠。

全聯於2021年初推出自營全聯「小時達」外送服務平台，至今已滿2年，從首波雙北50家門市，擴展

至全台超過600家，並包含15家24小時專門店，以每家服務門市半徑3~5公里計算，現在全台約

98%地區都可使用小時達，線上線下且均一價，去年一整年小時達服務超過800多萬筆外送配送，較前年大幅成長近5倍，表示消費者對生鮮雜貨外送的確有強勁需求。

全聯統計，即便進入後疫情期間，小時達業績仍較疫情前成長近5成，去年整年客單價平均成長3成、回購率超過7成，展現外送服務其實不論疫情前後，需求都不曾間斷過。且全聯小時達自2021年底推出24小時營運的「小時達專門店」後，發現夜貓族商機為潛在成長動能，又以晚上10~11點為外送最熱門時段，夜貓族也普遍熱愛泡麵與蛋品。

歡慶全聯小時達2周年，即起至2月2日，活動期間內輸入「2NDYEAR」單筆消費滿1222元，現折222元，每周二單筆滿222元即享免運；針對夜貓族，於22:00~08:00下單，結帳輸入「GOOD99」單筆滿500元享88折，最高折100元。