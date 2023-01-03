撞擊影片曝光 宜蘭女國中生走斑馬線 遭闖紅燈砂石車輾過命危

宜蘭縣冬山鄉3日晚間發生一起砂石車撞上行人的車禍，據了解，一輛砂石車自路口加油站駛出，當時下著大雨，駕駛疑似未注意路況，不慎撞上走在斑馬線上的國中女學生，女學生遭輾卡在車底，救出時已無呼吸心跳，現仍在醫院急救。稍早，車禍撞擊瞬間畫面曝光。

透過事故影片可見，女學生見行人號誌為綠燈，便快步走上斑馬線準備穿越馬路，未料隨即遭到從加油站駛出的砂石車直直撞上，女學生應聲倒地，並被砂石車前輪輾過，困在車底動彈不得。

宜蘭某國中女學生3日晚間放學走路回家，過馬路時遭到砂石車撞上，鞋子遺留在事故地點。（翻攝照片）

羅東警分局長呂芳逸出面說明案情，同時呼籲行人穿越馬路時需多加注意路況，以策安全。（翻攝照片）

據了解，此起車禍發生於冬山鄉東山路一段與安中路交叉路口，3日下午5時許一輛砂石車因不明原因撞上剛下課準備回家的國中女學生。警消獲報後緊急趕往現場救援，駕駛並無酒駕，但女學生被救出時已呈OHCA，由救護車送往聖母醫院搶救中，至於相關肇事原因有待警方釐清中。

羅東警分局初步表示，該砂石車闖紅燈，並未依號誌指示行駛，但詳細肇事原因仍待釐清；同時也呼籲用路人行經路口，尤其燈光昏暗、下雨時，需特別注意路況，穿越馬路時盡量穿著亮色衣物，以確保雙方安全。